Steam Next Fest è tornato con più demo di quante tu possa mai sperare di giocare

Se stai cercando qualcosa da giocare questa settimana e stai ancora ignorando l'arretrato di giochi nella tua libreria che ti fissano come la pila di vestiti sporchi sulla sedia della tua camera da letto, per fortuna Steam ha lanciato un nuovo Next Fest, che ti dà accesso a una miriade di demo da esplorare.

Steam Next Fest sta diventando sempre più affollato, con così tanti giochi che cercano la tua attenzione e le tue wishlist. Se non sei un fan della schifezza generata dall'IA nelle copertine, potresti dover sfogliarla in tutti i simulatori e nelle key-art dall'aspetto generico che ha una sfumatura un po' troppo gialla, ricordandoti che è stata creata da una macchina, non dall'uomo.

Ci sono troppe demo per elencarle, ma tra i giochi che siamo riusciti a scegliere finora, eccone alcuni che potrebbero suscitare il tuo interesse:





Primal Survival - survival crafter dove giochi come un homo erectus molto precoce



Armatus - sparatutto d'azione in terza persona e veloce in cui spari demoni in una Parigi in rovina



Esoteric Ebb - D&Disco Elysium. Circa il 50% del gioco completo è apparentemente gratuito in questa nuova demo



Penance - Simulatore horror immersivo in 2D con meccaniche ritmiche di canto di preghiera



Giantfall - Attack on Titan se fosse stato un RTS basante e i giganti fossero molto meno spaventanti



FFFF YOU MACHINE - uno sparatutto boomer che appare così appariscente e veloce che servono reazioni da zoomer per giocare



RatSpiderFrog - battaglia automatica che suona un po' come Mewgenics se sostituiamo i gatti con i ratti



Saint Slayer: Spear of Sacrilege - il miglior uso dell'allitterazione che ho visto nella formazione di Next Fest. Anche un platform medievale vecchio stile, dall'aspetto molto interessante



Far Far West - sparatutto PvE cooperativo stilizzato con una grafica splendida



Last Flag - cattura la bandiera se fosse un gioco a sé stante, dal cantante principale degli Imagine Dragons (che è reale)



Ci sono ovviamente innumerevoli altri giochi da trovare e giocare, e hai tempo fino al 2 marzo per provare queste demo. Facci sapere in cosa ti sei cacciato.