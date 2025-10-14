Steam raggiunge nuovi massimi con 41 milioni di giocatori simultanei

HQ

I giocatori continuano ad affollare il PC in massa, e da nessuna parte questo è più evidente che negli ultimi e incredibilmente impressionanti numeri di Steam. Il nuovo record: l'incredibile cifra di 41,6 milioni di giocatori simultanei tutti online contemporaneamente. Più del doppio del numero che aveva solo cinque anni fa. Una grande vittoria.

Ma questo non inizia nemmeno a raccontare tutta la storia. Perché guardando indietro di un paio d'anni, in particolare a gennaio 2024, il numero di giocatori simultanei ha raggiunto circa 33 milioni. Ciò significa che Steam da allora è riuscito ad attirare quasi dieci milioni di nuovi utenti simultanei, almeno. E questo solo in due anni. Riavvolgendo ancora di più fino a poco prima della pandemia nel 2020, il record si attestava a circa 19 milioni di giocatori simultanei.

Naturalmente ci sono molte buone ragioni dietro il successo. I giochi per PC sono diventati più normalizzati e accessibili che mai. È sparito il vecchio stigma secondo cui i giochi per PC sono un pasticcio complicato e, per di più, Steam è stato in grado di mantenere il suo approccio altamente intuitivo e orientato al cliente. Per non parlare di un carico di grandi offerte e sconti.

Sei uno dei tanti nuovi giocatori che si sono uniti a Steam negli ultimi cinque anni?