Steam Replay 2025 è arrivato

Mentre concludiamo la nostra storia di ascolto e visione con le nostre app di intrattenimento preferite, possiamo anche guardare indietro a un anno per il tempo trascorso a giocare con Steam Replay. PlayStation ci ha già mostrato quante ore abbiamo passato sui nostri divani, e ora Steam vuole mostrarci quanto siamo migliori dell'utente medio.

Sul serio, utenti Steam, dovreste giocare di più. L'utente medio di Steam ha giocato 4 giochi quest'anno e ha sbloccato 11 obiettivi. Quello che questo dimostra, supponiamo, è che alla gente piace davvero giocare ai giochi che ha e raramente si lancia in qualcosa di nuovo. Questo è ulteriormente dimostrato dal fatto che solo il 14% del tempo di gioco è stato dedicato ai giochi usciti quest'anno.

Altrove nella tua pagina Steam Replay puoi vedere come hai speso ogni mese, su quali giochi hai passato più tempo e dove hai ottenuto i tuoi migliori risultati. Dai un'occhiata e assicurati di farci sapere come sei andata nel tuo Steam Replay quest'anno.