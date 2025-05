Steam rivela che nessun sistema è stato violato durante le recenti segnalazioni di perdite

HQ

A seguito di segnalazioni piuttosto serie secondo cui gli utenti di Steam dovrebbero cambiare le loro password per evitare che i loro dati vengano rubati a causa di una fuga di notizie, sembra che le cose non siano così terribili come pensavamo all'inizio. Da allora Steam ha confermato che nessuno dei suoi sistemi è stato effettivamente violato.

Questo proviene dalla stessa Steam, che ha pubblicato sulla sua pagina della community che, sebbene stia ancora scavando nella fonte della fuga di notizie - che ha visto vecchi messaggi di testo tra cui codici monouso inviati ai numeri di telefono - sembra che i dati trapelati non possano essere ricollegati agli account Steam. Ciò significa che password, pagamento e informazioni personali non sono trapelate.

Quindi, se hai cambiato la tua password dopo aver sentito della violazione dei dati di 89 milioni di utenti online, non c'è nulla di male. Dopotutto, non fa mai male cambiare una password, ma sembra che se non l'hai fatto, stai comunque bene.

Steam consiglia di considerare sospetti tutti i messaggi di sicurezza dell'account che non hai richiesto specificamente e di controllare regolarmente la sicurezza del tuo account.