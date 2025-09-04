Steam si interrompe proprio all'avvio di Hollow Knight: Silksong

HQ

Mentre Hollow Knight è stato un successo e giustamente, l'enorme quantità di attenzione posta su Hollow Knight: Silksong sembra un po' surreale. Il gioco indie originale ha raggiunto un picco di circa 70.000 giocatori simultanei solo su Steam, che, sebbene non sia una cifra da poco, non è nulla di simile ad alcuni dei colossi che sono stati lanciati sulla piattaforma.

È per questo motivo che il lancio di Silksong sembra quasi mitico nella sua immensità, e la prova di ciò è che proprio quando il gioco è stato lanciato, Steam è ora andato giù ed è stato colpito da una serie di errori di rete che significano che è impossibile accedere alla vetrina di Valve.

Come mostra Steamstat.us, la piattaforma sta affrontando problemi praticamente ovunque in tutto il mondo, il che significa che non sarai in grado di aggiungere una copia di Silksong alla tua libreria e giocarci, o persino accedere ai tuoi giochi per PC e giocarci.

Non è chiaro quando Steam tornerà e sarà nuovamente utilizzabile, ma la buona notizia è che puoi ancora accedere a Silksong su PC, solo tramite Xbox e Windows Store e tramite Game Pass, dove è un lancio del primo giorno.