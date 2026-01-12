Steam stabilisce un altro record storico di utenti concorrenti, superando i 42 milioni di giocatori per la prima volta

HQ

Non molto tempo fa abbiamo riportato che Steam aveva stabilito un altro record storico di utenti contemporanei, un'impresa che abbiamo previsto sarebbe stata senza dubbio superata presto, mentre la piattaforma guardava a superare l'impresa folle di superare i 42 milioni di utenti attivi contemporaneamente. Ora è proprio così.

Le classifiche di SteamDB mostrano che durante il fine settimana, domenica 11 gennaio per la precisione, Steam ha registrato fino a 42.042.778 utenti contemporaneamente, il che significa che per la prima volta nella sua lunga e ricca storia, la piattaforma ha superato il traguardo dei 42 milioni.

Questo picco è senza dubbio solo un altro passo nella continua dominazione di Steam, che probabilmente porterà a un altro picco storico nelle prossime settimane, se si basano sulle tendenze recenti.

Per dare un punto di riferimento su quanto sia impressionante questo risultato, vale la pena ricordare che ci sono circa 84 milioni di PS5 in circolazione, e a causa della distribuzione geografica e delle tendenze dei giocatori, probabilmente vedrai solo una frazione di queste console usate contemporaneamente. Considerando che la PS5 è attualmente la console di generazione attuale più venduta (Switch 2 avrà sicuramente qualcosa da dire su questo col tempo), questo dimostra quanto sia vasto il pubblico di gaming su PC. Almeno rispetto alle console, perché il mobile è un gigante diverso da nient'altro...