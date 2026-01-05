Steam stabilisce un altro record storico di utenti contemporanei mentre si avvicina sempre di più alla soglia dei 42 milioni

HQ

Il gaming su PC è ancora immensamente popolare e la prova si vede nel budino si può vedere nei numeri di giocatori per la piattaforma di Valve, Steam. Durante il fine settimana, Steam ha nuovamente superato il record di giocatori contemporanei, raggiungendo l'impressionante cifra di 41.816.052 giocatori in una sola volta. Non è chiaro quando verrà stabilito il prossimo record, ma senza dubbio non passerà molto tempo prima che venga superato il traguardo dei 42 milioni.

Il 2025 è stato un anno immenso per Steam, poiché a marzo 2025 è riuscito a superare la soglia dei 40 milioni di giocatori contemporaneamente e a raggiungere ben 41,2 milioni di giocatori contemporaneamente. Da allora, ha giocato con cifre più alte, soprattutto in autunno, quando ottobre e novembre hanno portato picchi di 41,6 e 41,5 milioni di giocatori. Negli ultimi giorni, curiosamente non durante il periodo delle festività ma nel primo weekend dopo il Capodanno, ha registrato un altro picco e ha superato i 41,8 milioni di giocatori in un solo momento, il suo picco più alto finora.

Per riferimento su quanto sia grande Steam, al momento della scrittura circa 30 milioni di persone giocano sulla piattaforma, un numero enorme rispetto a PlayStation 5, che finora si avvicina agli 85 milioni di vendite di console nella carriera. Il gaming su PC è il re del gioco? È difficile dire il contrario, ma forse il prezzo in rapido aumento di componenti come GPU e RAM cambierà questo in futuro...