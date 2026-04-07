Steam ti farà presto sapere quali FPS otterrai su un gioco prima di acquistarlo

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Se non hai l'ultima combinazione GPU, CPU e RAM in questi giorni, potrebbe essere un rischio acquistare le ultime versioni sullo Steam Store. Ad esempio, gli utenti Intel Arc hanno scoperto di non poter giocare a Crimson Desert al lancio. Tuttavia, Valve potrebbe voler cambiare il rischio legato all'acquisto di giochi nuovi di zecca, facendoti sapere quanto bene il tuo computer dovrebbe essere in grado di farli funzionare.

Come ha notato TheGamer, un nuovo sistema sviluppato a partire dai dati raccolti dagli utenti che scelgono di condividere i propri dati di framerate potrebbe mostrarti i framerate di altri utenti Steam con rig e GPU simili. È visto come uno "stimatore del framerate", che ti permette di vedere che tipo di prestazioni puoi effettivamente aspettarti, anche se il tuo PC raggiunge le specifiche minime o raccomandate nella pagina del negozio del gioco.

Questo non sarà una soluzione definitiva per le stime delle prestazioni, perché anche se qualcuno usa le stesse specifiche hardware che hai esattamente, cose come impostazioni di gioco, applicazioni in background e altro possono ostacolare o migliorare le prestazioni di un PC. Tuttavia, sarà incredibilmente utile per chiunque si chieda se il proprio computer possa davvero far girare un Black Myth: Wukong, Crimson Desert o Cyberpunk 2077.

Al momento della stesura, la raccolta dati FPS è disponibile solo nella beta di Steam. Non c'è una data di uscita fissa per la stima FPS, ma si ipotizza che possa essere una funzione inclusa nella tanto attesa Steam Machine, prevista per il lancio più avanti quest'anno.