Steel Hunters Anteprima: il gioco d'azione multiplayer di Wargaming è ispirato a World of Comics ma per il resto molto diverso

Wargaming tende a offrire uno stile di videogioco molto particolare. Lo sviluppatore è noto da tempo per i giochi World of (Tanks /Warships ), titoli che combinano la guerra multiplayer strategica con un approccio ampio e live ai giochi come servizio. Che sia la tua tazza di tè o meno, sembra funzionare per Wargaming e i suoi fan, motivo per cui non è davvero una sorpresa che il suo prossimo titolo seguirà l'esempio. Certo, questo non sta arrivando sotto forma di un gioco World of o anche di un progetto storicamente più accurato. Invece, Wargaming ha incaricato il suo nuovo team con sede a Guildford di preparare un titolo d'azione multiplayer più serrato che ruota attorno alla guerra tra mech. È noto come Steel Hunters, ed è un gioco a cui ho avuto la possibilità di giocare una buona parte dopo una visita allo studio di Guildford di Wargaming.

Dal punto di vista del gameplay, Steel Hunters non potrebbe essere meno simile a un titolo Wargaming. Si seleziona uno dei diversi Hunters - che sono mech pilotati da un personaggio umano che è stato innestato nella tuta stessa - e poi si viene catapultati in un campo di battaglia con un alleato e incaricati di affrontare altre cinque coppie. Sì, per molti versi è un battle royale, ma non ci sono zone di restringimento e solo saccheggi limitati, poiché invece migliori in potenza sconfiggendo i nemici controllati dal computer, raccogliendo esperienza e bottino minore da loro per migliorare la forza e il potenziale del tuo mech. Quando finalmente ti imbatti in una coppia di nemici, si scatena l'inferno e ti ritrovi in una battaglia simile a Titanfall in cui devi sparare e usare le abilità per ridurre lo scudo del mech avversario e poi la barra della salute per eliminarli. Il problema a questo punto è che puoi rigenerarti supponendo che il tuo compagno di squadra sia vivo e vegeto. Se entrambi venite sconfitti, allora il gioco è finito, il che significa che è leggermente meno punitivo di un tradizionale battle royale, ma ugualmente impegnativo in termini di gioco di squadra e cooperazione.

Questa configurazione di gioco funziona abbastanza bene e ha una struttura molto snella e intuitiva. Non stiamo parlando di un gioco con tonnellate di progressione o profondità di buildcrafting. Ogni mech ha un certo archetipo e una serie di abilità che definisci prima ancora del matchmaking e, quando entri in una partita, tutto ciò che migliori è il tuo scudo, il danno o sblocchi l'accesso ad abilità più potenti. Questo viene fatto salendo di livello, acquisendo esperienza da praticamente tutte le fonti che puoi immaginare e trovando e inserendo oggetti a più livelli codificati a colori nella tua build. Niente di tutto questo richiede molta riflessione per fortuna, poiché puoi praticamente prendere tutto ciò che il gioco ti consente di raccogliere per migliorare il tuo mech, spostando infine l'attenzione interamente sull'azione.

Per il lato PvE del gioco, questo è piuttosto semplice. È forse l'elemento più importante dell'azione in quanto definisce la velocità con cui il tuo mech migliora in forza, ma è anche il meno complesso dal punto di vista meccanico poiché i nemici controllati dal computer tendono ad essere un problema minore nel migliore dei casi. Ci sono una moltitudine di diversi tipi di nemici, di varia forza, ognuno dei quali offre varie ricompense, e questo è in cima ad alcune sfide che potrebbero apparire, che si tratti di scoprire una chiave per aprire un caveau o di un nemico davvero potente che appare da qualche parte nel mondo. Questa parte del gameplay significa che hai sempre qualcosa da fare, ma è il PvP dove Steel Hunters prospera.

La guerra tra mech può essere assolutamente caotica. Wargaming ha costruito Steel Hunters in modo simile a World of Tanks, il che significa che le mappe sono altamente distruttive. Considerando che questo gioco scambia anche pesanti carri armati con colossali tute mech alte metri e metri, la distruzione è stata ulteriormente aumentata per consentire alla maggior parte degli edifici di essere facilmente abbattuta. Quando si tiene conto di questo e si immaginano tra i quattro e i 12 mech che combattono, si può avere un'idea di quanto possa essere folle l'azione. Potrebbero esserci artiglierie esplosive che piovono dal cielo, proiettili, razzi e proiettili di cannone a rotaia che squarciano l'aria e il suono di passi pesanti che tuonano da lontano. La scala è qualcosa che Wargaming è riuscito a gestire abbastanza bene, e questo è in parte dovuto agli intricati Hunter design che sembrano molto unici e freschi.

Al momento, ci sono circa sette Hunters tra cui scegliere e nessuno di essi si adatta a una particolare filosofia di design. Ci sono guerrieri umanoidi che rappresentano marines o cecchini, tute a più zampe simili a crostacei e persino varianti di un orso bestiale o di un grande felino. Nessuno dei Hunters condivide le stesse abilità o armi o metodi di attacco, tutti giocano in modo diverso, sia a distanza, da vicino e personalmente, come una prima linea tank, o un'agile minaccia ad alto danno, e ognuno di loro si distingue anche nell'aspetto. Wargaming è chiaramente andato ben oltre la filosofia di design Hunter e questo si insinua anche nel gameplay in quanto consente al giocatore di avere molta varietà nel modo in cui affronta ogni partita.

Quello che dirò è che dopo diverse ore di Steel Hunters, il ciclo di gioco ha iniziato a perdere la sua meraviglia per me. Le partite tendono a durare circa 10-15 minuti e il ciclo in ogni partita è incredibilmente simile e non tende ad avere molte deviazioni a causa della sua struttura molto rigida. È raffinato, senza dubbio, ma si presenta anche come un po' un pony con un solo trucco. Inoltre, dal momento che gli archetipi dei personaggi sono così fondamentali per la filosofia di progettazione di Steel Hunters, la tipica natura di progressione, aggiornamento, personalizzazione dei giochi World of è carente qui, o piuttosto sembra meno cruciale. Ci sono alberi tecnologici per ogni Hunter dove puoi spendere le risorse guadagnate per migliorare ogni personaggio, ma allo stesso tempo, non sembra così d'impatto in questa versione attuale. In sostanza, immagina uno sparatutto di eroi in cui puoi migliorare ogni eroe di una quantità minore attraverso un albero delle abilità. Anche se c'è un'idea, la natura molto definita di ogni eroe tende a significare che questo è meno vitale rispetto, ad esempio, a World of Tanks dove un aggiornamento potrebbe far sembrare il tuo veicolo nuovo di zecca grazie a danni, portata, precisione, corazza e fattori di perforazione migliorati.

Inoltre, e sì, mi rendo conto che questo gioco arriverà in accesso anticipato per cominciare, ma c'è del lavoro da fare con la presentazione, poiché l'HUD in particolare non è una bellezza in nessun senso della parola... E la tavolozza generale dei colori e il tema artistico sembrano un po' una tipica impostazione post-apocalittica. È tutto un po' insipido da questo punto di vista.

Apprezzo molto l'approccio semplificato al gameplay, e il fatto che il gameplay sia un po' più lento e strategico sarà senza dubbio una boccata d'aria fresca per i molti là fuori che trovano il ritmo di Apex Legends e Fortnite troppo oggi. Wargaming aveva un'idea e una demografia in mente per questo gioco e si sono attenuti a quel concetto con una profondità ammirevole. Resta da vedere se questo sarà sufficiente per Steel Hunters per distinguersi e prosperare in un mercato GaaS live-service che è più ostile che mai. Tuttavia, Wargaming ha alcuni assi nella manica per superare questo problema, e questo include una completa mancanza di monetizzazione per questo gioco free-to-play per il suo primo mese o giù di lì, consentendo ai fan di entrare in azione, avere un assaggio e determinare se Steel Hunters fa per loro durante la sua fase iniziale di accesso anticipato guidata dalla comunità. Con un piano live corposo in arrivo come parte di questo e oltre, comprese le stagioni che aggiungono nuovi Hunters, mappe, modalità e la tipica gamma di cosmetici e simili, Wargaming ha grandi ambizioni per Steel Hunters, e mentre sembra decisamente servire al suo scopo come azione multiplayer rapida e tattile, resta da vedere se può essere più di questo. Non ci resta che vedere il 2 aprile, quando il titolo debutterà in accesso anticipato su PC.