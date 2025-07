Steel Hunters chiuderà i battenti in ottobre

HQ

Il futuristico gioco d'azione mech di Wargaming Steel Hunters sembrava uno spasso quando è stato rivelato per la prima volta. È uscito ad aprile e ha trovato una base di fan appassionata, ma non abbastanza grande, a quanto pare, poiché lo sviluppatore ha deciso di abbandonare il progetto, solo tre mesi dopo il suo lancio in accesso anticipato.

"Oggi condividiamo una notizia difficile: abbiamo preso la decisione di tramontare Steel Hunters ", si legge in un messaggio su Steam. "Ci avete dato tanta passione e supporto, ma purtroppo siamo giunti alla conclusione che lo sviluppo continuo non è sostenibile. Sappiamo che questa non è la notizia che nessuno voleva sentire e condividiamo sinceramente la vostra delusione".

Se sei un fan di Steel Hunters, probabilmente vale la pena rimanere nei paraggi per i prossimi 90 giorni, fino a quando il gioco non si chiuderà l'8 ottobre. Le nuove partite personalizzate ti permetteranno di creare ricordi con gli amici, un torneo d'addio celebrerà il gioco un'ultima volta e, fino alla fine dei suoi giorni, Steel Hunters darà ai giocatori l'accesso gratuito a tutti i cacciatori, compresi quelli che non sono ancora stati rivelati.

Sfortunatamente, questa non è la prima volta che assistiamo alla chiusura piuttosto rapida di una nuova impresa di servizi live. Man mano che sempre più giochi cercano di contendersi il tempo delle persone in questo spazio saturo, diventa più difficile per un nuovo titolo lasciare la sua impronta.