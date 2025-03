Steel Hunters ' Le stagioni dureranno circa 12 settimane ciascuna

HQ

La prossima settimana, il 2 aprile, Wargaming farà debuttare il suo prossimo titolo di giochi live come servizio Steel Hunters in accesso anticipato su PC, un progetto che, pur condividendo alcune somiglianze con i titoli World of Tanks /Warships dello sviluppatore, è molto diverso in molte altre metriche e aree. Abbiamo avuto modo di parlarvi di molti di questi nella nostra recente anteprima del gioco, che potete leggere qui.

Ma, dal momento che Steel Hunters avrà una configurazione live, anche se senza monetizzazione all'inizio della sua corsa all'accesso anticipato, cosa significherà questo per i giocatori? Di recente, abbiamo parlato con il direttore creativo Sergey Titarenko e il narrative designer Ed Gentry per scoprire tutto su questo e altro ancora.

Quando inizialmente gli è stato chiesto dei piani dal vivo, Titarenko ci ha detto: "Beh, sperimenteremo con la formula. Naturalmente, ciò che stiamo rilasciando come modalità principale è qualcosa su cui non ci fermeremo. Abbiamo alcune altre cose che stiamo testando e ricercando. È troppo presto per rivelarlo, ma aspettatevi forse un aumento del numero di giocatori in rosa o forse anche di giocare fianco a fianco. Stiamo ricevendo molti feedback dai nostri giocatori e stiamo cercando di concepire qualcosa che possa interessarli".

Titarenko ha poi fatto un ulteriore passo avanti per parlare delle tempistiche di ogni aggiornamento dei contenuti. "Sì, ci sarà una cadenza ogni 12 settimane. Ci sarà qualcosa. Questo gioco sarà guidato dalle versioni del Battle Pass e da una buona proposta di valore in ogni Battle Pass, quindi una combinazione di personaggi, skin, contenuti aggiuntivi, a volte forse nuove modalità.

In seguito, Titarenko e Gentry hanno avuto un botta e risposta in cui hanno aggiunto un po' di colore a questo argomento.

"Ma sì, vogliamo avere aggiornamenti periodici e rilasci frequenti", ha detto Titarenko. "Ogni stagione contiene due Battle Pass e continua ad andare avanti".

"C'è una vera e propria attenzione, direi, sul feedback dei giocatori", Gentry continuò. "Quindi, se i giocatori pensano che sia pronto, allora penso che sarà la motivazione".

"E come si può dire dell'arco narrativo in ogni stagione", ha aggiunto Titarenko. "Sì, quindi avremo archi narrativi definitivi in ogni stagione".

"Sì, quindi avremo anche archi narrativi definitivi in ogni stagione", Gentry ha concluso con. "Quindi, speriamo di sincronizzare la grande uscita con qualcosa di più esplosivo a quel punto. Un po' di tempo per costruire e poi andare davvero".

Puoi vedere l'intervista completa con la coppia qui sotto, per saperne di più sulla struttura narrativa di Steel Hunters, cosa serve per creare un personaggio Hunter, perché hanno scelto la strada dell'accesso anticipato e altro ancora.