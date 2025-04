HQ

Sono un grande fan di giochi come Uncharted e Tomb Raider. Adoro il modo in cui il genere mescola furtività, arrampicata e narrazione in un delizioso cocktail che ti fa sentire costantemente un po' più figo di quanto non sei in realtà. E il nuovo gioco Indiana Jones in particolare ha rivitalizzato quella vecchia passione. Così, quando ho visto Steel Seed, in uscita oggi, 22 aprile, per PC e PlayStation 5, mi sono subito incuriosito. Un gioco dello stesso genere? Sì, grazie! È sviluppato da Storm in a Teacup, uno sviluppatore italiano con alcuni giochi nel suo curriculum, ma nulla che ho toccato prima. Ma il trailer sembrava bello, quindi ho passato la mia Pasqua a tuffarmici.

Una delle cose che preferisco dei giochi stealth/azione/avventura è che spesso hanno una storia forte. Pensa a The Last of Us, Tomb Raider e ora Indiana Jones. Steel Seed tenta di seguire l'esempio con una storia che, come tante altre di questi tempi, si svolge in un futuro post-apocalittico. Giochi nei panni di Zoe, una giovane donna la cui coscienza è stata caricata in un corpo robotico. Si sveglia molto tempo dopo che il mondo è diventato buio e senza molti ricordi del suo passato. Un inizio classico, ma funziona. Si propone di trovare la verità su ciò che è successo, e la chiave di tutto sembra essere suo padre, un oscuro amministratore delegato che lavorava per un'azienda che voleva salvare il pianeta. Spoiler: non è andata così bene.

Zoe è affiancata da un piccolo drone di nome Koby, un R2-D2 in miniatura che non dice nulla di intelligibile, ma emette un segnale acustico e si fa strada amorevolmente attraverso l'avventura. Koby diventa rapidamente indispensabile sia in combattimento che in furtività. E poi, naturalmente, c'è un amico robot più grande che ovviamente sa più di quanto dica, ma che aiuta Zoe nella sua missione. Il doppiaggio e la galleria dei personaggi sono passabili, quando tutto è detto e fatto. Non è alla pari con i giganti, ma funziona. Il gameplay del gioco è costruito attorno a tre elementi: furtività, platform e combattimento. Prendiamoli uno alla volta.

La parte stealth funziona abbastanza bene. Ti muovi furtivamente nei panni di Zoe in gigantesche strutture d'acciaio piene di robot di pattuglia che non hanno paura di picchiarti a morte. Può essere una buona idea evitare lo scontro diretto, soprattutto quando i nemici arrivano a frotte. Tuttavia, il gioco offre diversi strumenti per affrontare queste situazioni. Zoe può nascondersi nei campi furtivi, zone invisibili che la nascondono dai nemici. Puoi avvicinarti di soppiatto dietro un robot e dargli un rapido colpo, oppure puoi usare Koby tatticamente per attirare l'attenzione dei nemici sparando piccoli proiettili altrove. Ti permette di pianificare ed eseguire manovre astute ed è davvero soddisfacente quando sgomberi una stanza senza essere scoperto.

Tuttavia, non è privo di problemi. Koby può essere rilevato e messo fuori combattimento, e devi aspettare un minuto prima che si riavvii. Non la penalità più grande del mondo, ma sufficiente a rovinare il flusso se succede spesso. E poi c'è un po' di classico "jank": può essere una seccatura appoggiarsi correttamente alla copertura, il che è particolarmente frustrante quando stai cercando di essere un ninja astuto e il tuo personaggio sta invece ballando avanti e indietro dietro una cassa.

La parte platform, in cui si salta da una trave all'altra e ci si arrampica come un Lara Croft metallico, funziona bene per la maggior parte. Si ha la sensazione delle altezze e degli ambienti pericolosi, ma come in molti giochi, la telecamera può essere una seccatura. Alcuni salti mi fanno sentire un po' insicuri e sono persino caduto nell'abisso un paio di volte mentre gridavo parolacce allo schermo. Non è devastante però, e i posti di blocco sono fortunatamente equi.

Il sistema di combattimento è... Beh, esiste. Hai due attacchi: uno rapido e uno pesante. Quello veloce solletica i nemici e quello pesante sembra che ci voglia un'eternità per oscillare. Funziona tutto meglio con un controller, la mia tastiera sembrava un po' goffa durante gli scambi di pugni. Puoi aggirare gli attacchi, ma non c'è una vera e propria parata, il che rende il combattimento un po' semplice. È chiaro che la furtività è pensata per essere il modo principale di giocare e che le battaglie sono per lo più lì come backup se (o quando) il piano fallisce.

Ma una cosa che il gioco fa davvero bene è il suo albero delle abilità. Si sbloccano nuove abilità non trovando punti abilità in un forziere, ma eseguendo determinate azioni. Ad esempio, se fai tre schivate perfette di fila, puoi ottenere una nuova abilità che la migliora. Dà un senso di progressione che è direttamente collegato al modo in cui giochi. Un po' come Starfield, ed è sicuramente un approccio che spero copi più giochi.

Dal punto di vista della presentazione, Steel Seed non è esattamente innovativo, ma è abbastanza carino e funziona senza problemi a 60 fps stabili. Il mondo, una gigantesca palla di metallo in cui ci si muove, è claustrofobico e straordinariamente grande. È una vera impresa far sembrare un luogo angusto e infinito. La tavolozza dei colori tende verso il scuro e l'industriale, quindi la varietà potrebbe essere un po' migliore e mi sono perso alcuni colori freschi e nuovi ambienti dopo ore di corridoi marroni e arrugginiti. Ma c'è atmosfera, e funziona.

Ci sono anche sequenze classiche in cui si scappa da robot giganti che distruggono l'ambiente dietro di noi. Un salto sbagliato e sei morto, ma per fortuna il gioco è buono con i checkpoint. Non devi passare attraverso dieci minuti di ripetizione per riprovare, e lo apprezzo molto.

Allora, qual è la conclusione? Steel Seed è un emozionante tentativo di sfidare i pezzi grossi del genere stealth-action. Non raggiunge il livello di Uncharted o The Last of Us, ma non è necessario. È affascinante, divertente e a volte piuttosto interessante, e mentre c'è un po' di jank tecnico e alcune viti arrugginite in combattimento e nei controlli, le parti buone superano quelle negative per rendere tutto utile. Spero che gli sviluppatori siano autorizzati a costruire su questo universo, perché con un po' più di soldi e un po' più di rifinitura, il prossimo gioco della serie potrebbe essere qualcosa di veramente speciale.