Steel Seed ritarda l'uscita al 22 aprile su PC e console

HQ

L'avventura d'azione stealth Steel Seed annuncia un leggero ritardo per la sua uscita su PlayStation, Xbox e PC. Il titolo dell'italiano Tempesta in una tazza da tè, noto per Close to the Sun, ha incontrato alcune difficoltà dell'ultimo minuto e ha optato per un leggero ritardo prima di una serie di patch. Anche se ce lo aspettavamo il 10 aprile, ora uscirà su tutte le piattaforme il 22 aprile. Il responsabile marketing dell'editore ESDigital Games, Ilia Svanidze, ha annunciato la decisione in un comunicato stampa:

"Sin dall'annuncio del gioco, il vostro entusiasmo è stato davvero stimolante e sappiamo quanto non vediate l'ora di immergervi in un oscuro futuro fantascientifico su tutte le piattaforme. Ecco perché vogliamo essere completamente sinceri con te: abbiamo riscontrato alcuni ostacoli tecnici relativi al porting multipiattaforma del gioco durante i nostri test di certificazione multipiattaforma. Piuttosto che affrettare il lancio su console e rischiare un'esperienza utente potenzialmente scadente che richiede una rapida applicazione di patch, abbiamo preso la difficile ma necessaria decisione di ritardare il lancio. Il nostro obiettivo è garantire che tutti i giocatori, indipendentemente dalla piattaforma, godano di un'esperienza fluida e raffinata. Ci impegniamo a offrire la migliore esperienza possibile ai nostri giocatori. Questo tempo aggiuntivo ci consentirà di ottimizzare e perfezionare tutte le versioni per il lancio in modo che soddisfino gli standard che sappiamo che meritate".

In ogni caso, una demo è disponibile su tutte le piattaforme per Steel Seed, così come la nostra intervista durante l'ultima Gamescom, che potete trovare qui sotto.