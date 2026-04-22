Steelseries Aerox 3 Wireless (Gen 2)

Come abbiamo scritto molte volte in passato, non è affatto facile produrre un mouse leggero e competitivo nel 2026. Dopo una serie di offerte solide da parte dei principali attori del mercato, le aspettative sono altissime e, poiché di solito sono piuttosto costose, non solo devono avere buone prestazioni ma non mancano nemmeno di troppe caratteristiche chiave.

SteelSeries ha tradizionalmente una buona comprensione di ciò che i consumatori vogliono e ha anche l'abitudine di offrirlo senza dover far pagare troppo per i prodotti. L'ultima aggiunta alla gamma è un aggiornamento del loro mouse perforato a prestazioni, l'Aerox 3 Wireless, e a prima vista è in realtà un restyling completo.

Prima di tutto, è ancora perforato: cioè fori nella plastica seguendo un tradizionale schema a nido d'ape su tutta la superficie. Questo significa che il peso è stato ridotto a 68 grammi, 8 grammi in più rispetto al Pro X2 Superstrike di Logitech, ma costa anche il 40% in meno, quindi forse questo è accettabile. Sembra progettato per essere compatto, il che lo rende un po' piccolo per uno con mani grandi come me, e il design ambidestro significa anche che non c'è scultura dove si posiziona il pollice destro. Il risultato è un design leggermente compromesso, secondo me, ma a quanto pare sono l'unico a chiedere un profilo più scolpito. Perché sì, puoi usarlo con la mano sinistra, e va bene così, ma comunque non puoi riposizionare i due tasti del mouse, quindi non è del tutto ambidestro dopotutto.

Ci sono 120 ore di autonomia tramite 2,4GHz, che funziona tramite un dongle dedicato che, purtroppo, non può essere archiviato all'interno del mouse stesso. Fortunatamente, qui c'è anche Bluetooth 5.0, che offre fino a 200 ore di utilizzo. Sebbene sia perforato, ha la certificazione IP54 grazie a un cosiddetto rivestimento AquaBarrier contro polvere e acqua. Hanno anche aumentato la dimensione dei piedi in PTFE sottostanti, così il mouse scivola più fluidamente.

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Tutto ciò si traduce in un design e una funzionalità che, in linea di massima, colpiscono il bersaglio. Tutti gli aspetti più cruciali di un mouse moderno e versatile per prestazioni sono presenti e, a parte il design leggermente troppo piccolo (almeno per me), è abbastanza comodo.

Il sensore è ancora una volta il TrueMovie 26K di SteelSeries, un sensore ottico capace di raggiungere fino a 26.000 DPI - un miglioramento rispetto ai precedenti 18.000 - e ora presenta anche una frequenza di sondaggio di 4.000Hz che tecnicamente è quattro volte superiore a prima. Questo si ottiene tramite la connessione wireless SteelSeries Quantum 4K, che è stata solidissima durante tutto il periodo di test e non manca di funzionalità o funzionalità competitive. Nel complesso, questo tracciamento 1:1 può essere facilmente paragonabile al modello Logitech menzionato, e nei titoli più dinamici come Counter-Strike 2, si potrebbe sostenere che il tasso di sondaggio a 4000Hz faccia una differenza evidente.

Questo naturalmente influisce sulla durata della batteria, dato che le 120 ore sono specificate a 1000Hz, ma onestamente, la maggior parte delle persone probabilmente la collegherebbe in quella situazione, o accetterebbe la diminuzione della durata della batteria in quelle circostanze specifiche. Si potrebbe sostenere che il fatto che il mouse pesi quanto il modello 2022 sia un po' deludente, ma quando i piedi in PTFE scivolano così bene e le specifiche permettono una tale regolazione, probabilmente non è così cruciale, nemmeno per gli utenti più esperti.

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SteelSeries ha dato risultati qui, e anche se avrei voluto una costruzione leggermente più grande, e forse un ritorno al design fisico più personalizzabile che permetteva agli utenti di cambiare i pannelli laterali per un profilo più scolpito e confortevole, è difficile discutere contro un mouse che costi ben 100 sterline e che offre così tanto.