Stefanos Tsitsipas perde 6-0, 6-1 contro Arthur Fils: un anno bloccato in eliminazioni al terzo turno

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Stefanos Tsitsipas subì una delle sconfitte più scioccanti della sua carriera, perdendo 6-0, 6-1 contro Arthur Fils in 55 minuti al Miami Open, la sua sconfitta più pesante di sempre, la quinta volta su cinque in cui perde contro Fils (sorprendente rispetto alle 12 volte su 13 in cui Tsitsipas ha battuto Alex de Miñaur).

Durante la partita, Tsitsipas si è lamentato con l'arbitro della sedia perché le luci dello stadio erano troppo fioche. "Dovresti vergognarti", ha detto all'arbitro. "Non vedo la palla, non so come faccia a vederla", disse un tremante Tsitsipas, avendo già perso il primo set.

Il giocatore greco di 27 anni ha iniziato una promettente serie al Miami Open, battendo il numero 6 al mondo Alex de Miñaur in due set, ma è stato messo in difficoltà da Arthur Fils, il francese ventunenne attualmente al 31° posto.

Sono stati alcuni mesi difficili per Tsitsipas, ora classificato 51, che non è riuscito a superare il terzo turno in nessuna partita dalla sua ultima vittoria in un torneo, i Dubai Tennis Championships di febbraio e marzo 2025. Secondo Jeu, Set et Maths, Tsitsipas ha perso sei volte nella sua prima partita, nove volte nella seconda e cinque volte, incluso Miami 2026, al terzo turno, una mancanza di costanza che dura da un anno, deludente per l'ex numero 3 del mondo e finalista degli Australian Open e del Roland Garros.