Stefanos Tsitsipas scende al posto più basso degli ultimi otto anni dopo un'altra eliminazione al primo turno

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Stefanos Tsitsipas continua a affogare nel ranking ATP, e il giocatore greco di 27 anni, considerato un tempo uno dei migliori al mondo, due volte finalista al Grande Slam, vincitore di 12 titoli ATP, inclusi le ATP Finals 2019 e tre tornei Masters 1.000, è stato eliminato da Fábián Marozsán al primo turno del Munich Open mercoledì (in un match sospeso martedì a causa dell'oscurità). Sconfitta 3-6, 7-6(5), 6-4.

Il mese scorso ha subito la peggior sconfitta della sua carriera, perdendo 6-0, 6-1 contro Arthur Fils in 55 minuti al Miami Open. Ora scenderà dal numero 67 al 70° mondiale, la sua posizione più bassa in otto anni. Ha vinto i Dubai Tennis Championships nel marzo 2025 e da allora non è mai andato oltre il terzo turno in nessun torneo.

Il giocatore greco ha dichiarato dopo la partita che sa che cadere in classifica significherà affrontare avversari più difficili nei turni precedenti. "Non è facile riuscire a giocarli presto, ma accetto anche la sfida e accetto la mia posizione e stato attuali, che queste cose devono accadere affinché io possa tornare dove appartengo".

Peggio ancora, la professionalità di Tsitsipas viene spesso messa in discussione: ha interrotto il rapporto con suo padre e allenatore Apóstolos, che lavorava fin dall'età di 12 anni, ma il suo allenatore successivo, Goran Ivanisevic, ha detto di non aver mai visto un giocatore così impreparato in vita mia" quando Stéfanos è stato eliminato al primo turno a Wimbledon 2025; Tsitsipas si riconciliò poco dopo con suo padre.