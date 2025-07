Stéfanos Tsitsipás si riconcilia con il padre, ma subisce un'uscita precoce dal Canada

HQ

Stéfanos Tsitsipás ha annunciato di essersi riconciliato con suo padre Apóstolos e lo ha riconfermato come allenatore, un anno dopo la rottura. Apóstolos allenava Stéfanos da quando il giocatore aveva 12 anni e lo ha aiutato a raggiungere l'élite del tennis, tra cui tre finali del Grande Slam. Ma l'anno scorso ha improvvisamente annunciato la loro rottura.

In retrospettiva, Tsitsipas ha detto che la sua "reazione e il suo comportamento non erano maturi" e che ha perso il controllo, ma da allora si è riconciliato (via Punto de Break). E dopo l'ultimo Wimbledon, quando l'ultimo allenatore di Tsitsipá, Goran Ivanisevic, ha detto che "non ho mai visto un giocatore così impreparato in vita mia" quando Stéfanos è stato eliminato al primo turno, il giocatore greco ha chiesto a suo padre.

"Alcuni viaggi hanno un modo per tornare al punto di partenza. Dopo un po' di tempo di lontananza, mi sono riunito con la persona che per prima ha creduto in me, mio padre. Sono grato di condividere ancora una volta con lui il campo e la strada da percorrere. Abbiamo attraversato ogni capitolo di questo viaggio insieme e il prossimo ci sembra giusto. A volte, tornare a casa è il passo avanti più audace", ha postato Stéfanos su Instagram.

Il 26enne giocatore greco, ex numero 3 del mondo, sta soffrendo di una crisi sportiva e attualmente si trova al numero 30 del mondo. La sua prima partita da quando è tornato con suo padre, tuttavia, è stata un'altra uscita al primo turno al Canadian Open contro Chris O'Donnell.

Prima della sconfitta, Tsitsipás ha ammesso di sentirsi "sempre meglio". Tre settimane fa, non avrei potuto immaginare di essere nella posizione in cui sono ora perché ero in pessima forma, soprattutto fisicamente".