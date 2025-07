Stellan Skarsgård ed Elle Fanning appaiono in Neon's Sentimental Value

La società di produzione Neon è diventata abbastanza famosa per i suoi progetti horror, come Longlegs, The Monkey, Together, Cuckoo e Presence, ma fa anche molti altri film in una vasta gamma di generi. Neon ci ha dato Anora e presto consegnerà anche The Life of Chuck e Splitsville, e questo è in cima a Sentimental Value.

Quest'ultimo film segue due figlie mentre cercano di riconnettersi con il padre separato. Esplora il modo in cui a uno viene offerto un ruolo nel prossimo e atteso film del loro eccentrico padre, e poi su come, dopo aver rifiutato il ruolo, venga invece dato a una star di Hollywood emergente. Questo porta a una complicata dinamica familiare, che viene ulteriormente divisa quando questa giovane star si fa strada nel gruppo estraneo.

Sentimental Value è interpretato da Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lilleaas nei panni delle figlie Nora e Agnes, con Stellan Skarsgård nel ruolo del padre Gustav. L'attrice emergente è interpretata da Elle Fanning e, per quanto riguarda la data di debutto del film, l'arrivo è previsto per il 7 novembre.

Dai un'occhiata al trailer del film qui sotto.