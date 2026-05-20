Stellantis sarà pronto con molti piccoli veicoli elettrici economici entro il 2028

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Se c'è un particolare conglomerato automobilistico che ha avuto difficoltà ad adattarsi al mondo moderno delle trasmissioni elettriche, è Stellantis, la grande azienda che possiede tutto, dalla Fiat alla Citroën, dalla Jeep alla Maserati.

Abbiamo visto alcuni rapporti finanziari piuttosto intermedi dall'azienda, ma in futuro punteranno forte su auto elettriche piccole di alcuni marchi selezionati (di cui abbiamo già parlato).

Secondo Top Gear, Stellantis sarà estremamente concentrata sul mercato europeo dei veicoli elettrici, offrendo veicoli elettrici piccoli ed economici per un mondo in cui il potere d'acquisto è destinato a diminuire ulteriormente.

I nuovi modelli rientreranno nel programma "E-Car" appena annunciato da Stellantis, con i primi veicoli che usciranno dallo stabilimento dell'azienda a Pomigliano in Italia, attualmente sede della Fiat Panda. Secondo Stellantis, la "E" sta per "European, Emotion, Electric and Environmental Friendly" (Europei, Emotivi, Elettrico e Ambientale Compatibile", che in termini aziendali indica: piccoli veicoli elettrici costruiti a basso costo in Europa per le città europee.

Ora, come saranno esattamente e come si comporteranno queste auto resta da vedere, e il 2028 è ancora lontano, ma sembra esserci un piano per il futuro immediato, almeno.