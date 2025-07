Stellar Blade account di social media violato da truffatori di criptovalute

HQ

Stellar Blade I fan sembrano essere persone semplici. Vedono la protagonista Eva in un vestito succinto e cliccano mi piace. I truffatori di criptovalute che hanno preso il controllo dell'account Twitter/X ufficiale del gioco sperano anche che gli utenti facciano clic sui link sospetti che hanno inserito nei post nell'ultima settimana o giù di lì.

Questo grave hack è stato confermato dal direttore di Stellar Blade Hyung-Tae Kim, che ha esortato i fan a non fare clic su alcun link che pubblicizza criptovalute e ricompense false. "Si prega di notare che questo sito Web non è affiliato con Stellar Blade in alcun modo e non abbiamo mai emesso alcuna criptovaluta. Esortiamo sinceramente tutti a prestare attenzione ed evitare di diventare vittime di questa truffa. In caso di ulteriori problemi, vi informeremo immediatamente", ha scritto.

Cercando di cercare l'account di Stellar Blade su X/Twitter produce pochi risultati, quindi sembra che la piattaforma di social media sia venuta a conoscenza dell'hack e stia attivamente impedendo a più post di raggiungere tutti i suoi quasi 200k follower. Tuttavia, Shift Up non ha ancora confermato di aver recuperato l'account, il che significa che dovresti comunque tenere gli occhi aperti per qualcosa di più della semplice fanart assetata dall'account.