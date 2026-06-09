Stellar Blade annunciato per il Switch 2

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Durante il Nintendo Direct di questo pomeriggio, Stellar Blade è stato presentato per Switch 2, dove Eve - indossando praticamente nulla - prende il controllo della piattaforma Nintendo dopo aver conquistato la PlayStation 5, in quello che può essere considerato un classico moderno. Un sequel della serie è stato trasmesso durante lo State of Play di Sony un paio di settimane fa, ma ora anche i giocatori Nintendo potranno divertirsi e scuotere il sedere nell'epopea di Shift Up.

Abbiamo un gioco in terza persona da aspettare, dove tempismo, precisione e acrobazie sono al centro della scena. Si vociferava che il gioco fosse in fase di sviluppo, ma ora è confermato che il suo lancio sarà nel 2026. Non abbiamo ottenuto una data precisa, ma ci aspettiamo ulteriori dettagli più avanti quest'anno.