Stellar Blade avrà l'edizione fisica su Switch 2 (niente GKC) e costumi Bayonetta

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Stellar Blade ha ricevuto una data per il rilascio del Nintendo Switch 2 durante la presentazione di Nintendo Direct: il 5 novembre. Il gioco d'azione di Shift Up, che avrà un sequel con un nuovo protagonista, è stato lanciato su PS5 e PC nel 2024, pubblicato da Sony, ma per l'edizione Switch 2, lo studio coreano si sta occupando dell'uscita.

E... sorpresa: Shift Up ha superato molti grandi studi confermando che Stellar Blade avrà un'edizione fisica su Switch 2, e il gioco completo sarà incluso nella cartuccia: nessuna Game Key Card. Certo, Stellar Blade non è un gioco enorme, ma sembra comunque un porting molto ambizioso, puntando a 60 fotogrammi al secondo con DLSS.

Inoltre, arriverà con la Complete Edition, che include tutti i DLC, incluse le espansioni NieR:Automata e GODDESS OF VICTORY: NIKKE, oltre ad alcune skin e oggetti extra come bonus. E, a sorpresa, quattro skin basate su Bayonetta (che arriveranno anche su PS5 e PC come aggiornamento gratuito il 5 novembre).