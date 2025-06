Stellar Blade avrà una trama migliore rispetto al gioco originale

HQ

È abbastanza chiaro da un'occhiata alla copertina del gioco o da alcuni screenshot perché la maggior parte delle persone che giocano a Stellar Blade sono rimaste nei paraggi, e lascia che ti dica che non è per la storia post-apocalittica di androidi titillanti che cercano di riconquistare la Terra dalle bestie malvagie.

Tuttavia, in un'intervista con il sito coreano This is Game (grazie, GamesRadar), il direttore del gioco di Stellar Blade Kim Hyung-tae conferma che voleva che la trama fosse più di un fattore nel gioco originale e ha grandi speranze per la narrazione nel sequel.

Nell'intervista, Hyung-tae conferma che nello sviluppo dell'Stellar Blade originale, sia i vincoli di tempo che di budget hanno portato a tagliare i filmati, e quindi la storia non è stata un fattore così importante come avrebbe potuto essere.

Per il sequel, il direttore del gioco promette che vedremo una trama più seria, con più filmati e spiegazioni adeguate ad alcuni misteri rimasti irrisolti. Il sequel di Stellar Blade è in fase di sviluppo e uscirà prima del 2027.