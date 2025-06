Stellar Blade batte i record su Steam —Grazie alla Cina

HQ

Stellar Blade ha venduto eccezionalmente bene su Steam dalla sua uscita pochi giorni fa, con oltre 183.000 giocatori simultanei, stabilendo un nuovo record per PlayStation sulla piattaforma. Una regione in cui Stellar Blade ha avuto particolare successo è la Cina e, secondo i rapporti, oltre il 63% dei giocatori PC proviene da lì, cifre che sono state confermate da più fonti. In confronto, i giocatori nordamericani costituiscono solo circa l'8% della base di giocatori.

Questo modello non è univoco per Stellar Blade. Ad esempio, anche il 70% dei giocatori di Black Myth: Wukong proveniva dalla Cina, un gioco che ha battuto i record anche su Steam. Cosa c'è dietro questo successo? Gran parte di ciò può essere probabilmente attribuito alle restrizioni storiche che hanno reso difficile il gioco su console nel paese, rendendo il PC la piattaforma principale per molti.

Ma è anche impossibile ignorare il fatto che questi numeri impressionanti segnalano come il mercato cinese dei giochi, soprattutto su PC, stia crescendo rapidamente. Si spera che questo significhi anche che vedremo altri importanti studi e giochi emergere dalla regione nel prossimo futuro.