Stellar Blade: Blood Rain sviluppatore CEO spiega un aspetto "più giovane" per protagonista

Stellar Blade è un gioco d'azione di cui pochissime persone parlano a causa dell'azione. Il gioco si è fatto conoscere grazie alla sua protagonista sessualizzata, Eve. Nella sua tuta da combattimento aderente, con un corpo che avrebbe giovato più a un modello che a un androide progettato per uccidere tutti i mostri che stavano conquistando la Terra, divenne rapidamente il nuovo standard per protagoniste femminili attraenti per una certa parte arrabbiata e reattiva di internet.

Per il sequel, abbiamo una nuova Eve, che ha ancora una tuta aderente, ma un po' diversa dal design. "Abbiamo volutamente impostato EVE per essere più bassa e apparire un po' più giovane, ma abbiamo lavorato per assicurarci che combatta in modo molto duro e trasmetta una presenza di personaggio cool e stilosa," ha dichiarato Kim Hyung-tae, CEO di Shift-Up, sviluppatore di Stellar Blade, in un'intervista con InvenGlobal.

La statura più piccola e l'aspetto più giovane potrebbero suscitare qualche sopracciglio, considerando come internet trattava il primo protagonista di Stellar Blade, ma per la seconda uscita della serie, il team si è concentrato prima sulla personalità. "Durante la realizzazione del primo gioco, ho avuto difficoltà con il personaggio EVE—in particolare, se lasciare il personaggio come una tabula rasa per l'empatia del giocatore o riempirla di personalità. Vedendo le reazioni dei giocatori che hanno terminato il primo gioco, ho capito che i giocatori possono immergersi completamente anche in un personaggio con una personalità forte e distinta. Quindi, questa volta, stiamo progettando EVE per avere un carattere ancora più definito," spiegò Hyung-tae.

"Per il combattimento, ho pensato che sarebbe stato molto interessante avere un personaggio di statura minuta impegnato in un intenso corpo a corpo a corpo. Ho pensato che usare le stesse armi del gioco precedente avrebbe reso difficile mostrare qualcosa di completamente nuovo, quindi abbiamo scelto un nuovo approccio al CQC. Tuttavia, varie armi, inclusa la spada a lama invertita, saranno ampliate per ragioni logiche nel contesto, e la gamma di opzioni per i giocatori sarà molto più ampia."

Il primo gioco si concentrava sul corpo a corpo, ma dal trailer del secondo sembra che ci avvicineremo ancora di più, usando i nostri pugni e potenti guanti per colpire i nemici fino a trasformarli in una nebbia rossa. Il nuovo protagonista è qualcosa che i fan terranno d'occhio, ma si spera che l'aspetto volutamente più giovane non significhi che vedremo gli stessi abiti del primo gioco.