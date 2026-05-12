Stellar Blade che abbandona Sony come editore, più dettagli sono attesi quest'anno

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Shift Up, lo sviluppatore dietro il successo d'azione del 2024 Stellar Blade, sta andando da solo per il sequel del gioco. Il gioco di successo, molto lodato e talvolta controverso, è stato originariamente pubblicato da Sony, ma Shift Up sta facendo la pubblicazione interna del sequel.

Conosciamo il sequel Stellar Blade da un po' di tempo ormai, e nell'ultima presentazione sugli utili finanziari di Shift Up, vediamo che non solo Stellar Blade 2 si sta spostando internamente per l'editoria, ma anche il nuovo titolo di Unbound di Shinji Mikami sarà pubblicato lì.

Al momento non sono stati forniti molti dettagli aggiuntivi sul sequel Stellar Blade, ma ci aspettiamo una rivelazione completa entro qualche momento di quest'anno. C'è ancora molto del 2026 da vedere, quindi potrebbe davvero emergere in qualsiasi momento tra il Summer Game Fest, la Gamescom o anche alla fine dell'anno per i Game Awards. Sono passati solo 2 anni da quando abbiamo visto Stellar Blade uscire, quindi potrebbe passare ancora un periodo significativo prima che il sequel sia nelle nostre mani.