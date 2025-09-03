Stellar Blade Confermato che il sequel è in fase di sviluppo attivo

HQ

Lo sviluppatore di Stellar Blade ha confermato che un sequel è in fase di sviluppo attivo, con l'intenzione di espandere l'universo e migliorare il gameplay del titolo originale.

In uscita nel 2024, Stellar Blade si è rivelato un enorme successo per lo sviluppatore Shift Up. Da allora, i dipendenti hanno discusso di un sequel e tuttavia in un nuovo rapporto finanziario (come tradotto da Genki_JPN su X/Twitter), vediamo che i lavori stanno iniziando correttamente su questo sequel.

"Stiamo perseguendo attivamente lo sviluppo del franchise dell'IP diStellar Blade e stiamo attualmente sviluppando un sequel diStellar Blade blog", si legge nel rapporto. "Questo sequel erediterà la natura ricca di azione dell'originale 'Stellar Blade ' mentre incorpora un universo espanso e un gameplay migliorato, consolidando ulteriormente la sua posizione come IP del franchise. Prevediamo che questo si tradurrà in un successo ancora maggiore dell'originale." (La visione del mondo è stata cambiata in universo dalla citazione originale in quanto era una traduzione imprecisa.)

Sono previsti vari lavori per espandere l'IP di Stellar Blade e l'universo che lo circonda, poiché sembra che Shift Up sia intenzionato a battere il ferro finché è caldo. Con combattimenti avvincenti, un mondo interessante e l'ovvia attrazione per un certo genere, Stellar Blade è diventato un po' un successo a sorpresa nel 2024 e il suo successo è continuato quest'anno, dove ha venduto incredibilmente rapidamente su PC.

Cosa vuoi vedere da un sequel di Stellar Blade ?