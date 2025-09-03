Stellar Blade Confermato che il sequel è in fase di sviluppo attivo
Shift Up parlava del progetto da un po' di tempo, ma ora abbiamo le conferme che i prossimi passi sono in corso.
Lo sviluppatore di Stellar Blade ha confermato che un sequel è in fase di sviluppo attivo, con l'intenzione di espandere l'universo e migliorare il gameplay del titolo originale.
In uscita nel 2024, Stellar Blade si è rivelato un enorme successo per lo sviluppatore Shift Up. Da allora, i dipendenti hanno discusso di un sequel e tuttavia in un nuovo rapporto finanziario (come tradotto da Genki_JPN su X/Twitter), vediamo che i lavori stanno iniziando correttamente su questo sequel.
"Stiamo perseguendo attivamente lo sviluppo del franchise dell'IP diStellar Blade e stiamo attualmente sviluppando un sequel diStellar Blade blog", si legge nel rapporto. "Questo sequel erediterà la natura ricca di azione dell'originale 'Stellar Blade ' mentre incorpora un universo espanso e un gameplay migliorato, consolidando ulteriormente la sua posizione come IP del franchise. Prevediamo che questo si tradurrà in un successo ancora maggiore dell'originale." (La visione del mondo è stata cambiata in universo dalla citazione originale in quanto era una traduzione imprecisa.)
Sono previsti vari lavori per espandere l'IP di Stellar Blade e l'universo che lo circonda, poiché sembra che Shift Up sia intenzionato a battere il ferro finché è caldo. Con combattimenti avvincenti, un mondo interessante e l'ovvia attrazione per un certo genere, Stellar Blade è diventato un po' un successo a sorpresa nel 2024 e il suo successo è continuato quest'anno, dove ha venduto incredibilmente rapidamente su PC.
Cosa vuoi vedere da un sequel di Stellar Blade ?