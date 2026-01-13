Stellar Blade Developer ha concluso il 2025 premiando il suo staff con equipaggiamento Apple e un consistente bonus

HQ

Lo studio coreano Shift Up ha regolarmente premiato il suo staff con regali e bonus alla fine dell'anno solare per l'enorme performance di Stellar Blade. Alla fine del 2024, questo includeva grandi assegni bonus e persino unità PS5 Pro. Ora sappiamo cosa aveva in serbo lo sviluppatore per il 2025.

Come riportato dal Seoul Economic Daily, si dice che Shift Up abbia ricompensato la sua squadra con splendidi bonus di 3.400 dollari, ma ha abbinato a questo insieme un set di Apple AirPods Max e un Apple Watch.

Queste ricompense sono ovviamente meritate, dato che le fonti hanno già sottolineato che Stellar Blade è il titolo per giocatore singolo PlayStation più venduto di sempre, senza contare il grande successo ottenuto anche su PS5. Il futuro probabilmente vedrà questo successo continuare, dato che Stellar Blade 2 è in lavorazione.

Hai giocato Stellar Blade ? Se no, non perdere la nostra recensione del gioco.