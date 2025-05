Stellar Blade diventa bloccato a livello regionale in 132 paesi

HQ

Quindi era di nuovo il momento. Per qualche ragione, Sony ha deciso di bloccare la versione PC di Stellar Blade in 132 paesi, in altre parole, rendere il titolo completamente non disponibile per gran parte degli utenti di Steam del mondo.

Come tutti sappiamo, questa non è la prima volta che Sony lo fa, e colpisce in particolare i paesi in cui il Playstation Network non è ufficialmente disponibile. Ad esempio, i giocatori di paesi come Estonia e Lituania non saranno in grado di acquistare titoli come The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok o Helldivers 2 su Steam.

Oltre al blocco della regione, Stellar Blade utilizzerà anche Denuvo, uno strumento DRM piuttosto odioso che è stato spesso criticato per avere un impatto negativo sulle prestazioni. Sony non ha commentato ufficialmente quali paesi sono interessati dal blocco regionale, ma sembra seguire lo stesso schema dei titoli precedenti.

Stellar Blade uscirà su Steam l'11 giugno.