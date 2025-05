Stellar Blade funziona meglio con Denuvo secondo gli sviluppatori

HQ

In una svolta inaspettata, gli sviluppatori di Stellar Blade affermano che il gioco in realtà funziona meglio su PC con la famigerata protezione DRM Denuvo abilitata. Questo secondo i test ufficiali che hanno condotto in cui il gioco raggiunge un frame rate medio di 59.9 FPS sia con che senza Denuvo.

Con la protezione disabilitata, tuttavia, i cali più bassi diventano più evidenti e il gioco può scendere fino a 48,6 FPS, che può essere confrontato con Denuvo attivato dove Stellar Blade non scende mai al di sotto di 58,2 FPS. Su X, Shift Up scrive quanto segue:

"Il DRM è stato ottimizzato per mantenere lo stesso frame rate medio, con fotogrammi minimi ancora più alti in alcuni casi".

Questo è qualcosa che Shift Up spiega dicendo che Denuvo è stato ottimizzato non solo per proteggere il gioco dalla pirateria, ma anche per aiutare a fornire prestazioni più stabili, qualcosa che va contro la percezione generale della protezione che è nota tra i giocatori di PC.

La protezione Denuvo è qualcosa che ti fa venire voglia di saltare la versione PC di Stellar Blade ?