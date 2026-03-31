Stellar Blade, lo sviluppatore di NIKKE Shift Up anticipa un annuncio per domani

HQ

Shift Up, il team dietro il grande successo Stellar Blade e Goddess of Victory: NIKKE, sta anticipando un annuncio per domani. Lo sviluppatore ha creato un nuovo account social media, dove ha pubblicato un breve teaser per una prima su YouTube, che sarà pubblicata il 1° aprile 2026 alle 03:00 AM BST/04:00 AM CEST.

È ancora al mattino, quindi è perfetto per un post del Pesce d'Aprile. Guardando anche i social media di NIKKE, potremmo già sapere cosa mostrerà questo misterioso annuncio, dato che è stata rivelata un'immagine che mostra "NIKKE 2", un gioco che potrebbe essere anche solo un'idea per il Pesce d'Aprile. Questo è il problema del 1° aprile; La disponibilità di tutti a sospendere l'incredulità è ai minimi storici.

Con NIKKE 2 già trasmesso sui social media, però, ci chiediamo perché Shift Up sia così misterioso con ciò che mostra su YouTube. Sicuramente vedremmo più coesione tra la rivelazione di Twitter/X e un video su YouTube che approfondisce. Probabilmente lo scopriremo nelle prime ore di domani mattina, dove vedremo sicuramente anche molti altri titoli di scherzo e che provocano rabbia.