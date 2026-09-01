Stellar Blade per Switch 2 gira a 60 fotogrammi al secondo, ma c'è un problema

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Come probabilmente sapete, Stellar Blade è in programma per la Switch 2 questo autunno, in quella che viene definita una Complete Edition che include sia espansioni DLC sia funzionalità esclusive per Switch 2. Recentemente abbiamo condiviso un trailer specifico per la versione Switch 2 del gioco, ma molti si sono chiesti come si comporterà sulla console ibrida di Nintendo.

Ora, lo sviluppatore coreano Shift Up ha condiviso ulteriori dettagli proprio su questo argomento in un'intervista con Nintendo Everything, e le notizie sembrano sia positive che un po' più preoccupanti. Si scopre che il gioco girerà a 60 fotogrammi al secondo e presenterà grafica upscalata a 1080p quando giocato in modalità docked e 720p in modalità portatile.

Impressionante, ma l'approccio adottato per raggiungere questo obiettivo è molto creativo e comporta una conseguenza che non pensiamo apprezzeranno. Il direttore tecnico DongKi Lee spiega:

"Quindi abbiamo mirato a 60 fotogrammi al secondo sia in modalità portatile che in modalità docked. E in realtà, un metodo unico che usiamo è che, come ben sapete, Switch 2 supporta il DLSS di Nvidia. Lo usiamo per l'upscaling, ma non supporta... non ha alcuna funzione per la generazione dei frame.

Quello che abbiamo fatto è stato prendere FSR 3.1 di AMD per PC e usare la funzione chiamata interpolazione dei frame per raggiungere l'obiettivo di 60 frame al secondo. Usiamo DLSS per l'upscaling, e poi abbiamo preso il risultato ottenuto e abbiamo usato l'interpolazione dei frame da FSR 3.1 per poter puntare a 60 frame al secondo."

Finora tutto bene, ma c'è un piccolo problema in questo approccio, e conclude:

"Inoltre, era importante avere una latenza uniforme per i giocatori. Abbiamo 30 fotogrammi al secondo per essere uniforme e poi usiamo l'interpolazione - un'interpolazione dei fotogrammi - per il target a 60."

In breve, non aspettatevi lo stesso gameplay tagliente come su PC e PlayStation 5; ci sarà un po' di input lag, cosa che sappiamo i giocatori di solito non apprezzano.

Non è ancora chiaro quando Stellar Blade: Complete Edition uscirà, ma è prevista per l'autunno 2026 e ha già ricevuto la classificazione per età, quindi probabilmente non è lontano. Forse scopriremo di più durante il Nintendo Direct che si vocifera la prossima settimana?