Stellar Blade rilascia a 183.000 giocatori simultanei su Steam

Dopo mesi di attesa, i giocatori PC hanno finalmente potuto affondare i denti in Stellar Blade, e il successo non si è fatto attendere. Nelle prime 24 ore, il gioco è già diventato il secondo più grande lancio PlayStation fino ad oggi su Steam con oltre 183.000 giocatori simultanei. Insomma, un vero e proprio successo (di nuovo) per Shift Up. Anche le recensioni di coloro che hanno acquistato Stellar Blade sono davvero belle e la gente loda il porting per PC sia per il suo splendore visivo che per le sue prestazioni.

"Ho effettuato l'accesso per le combo, ma sono rimasto per il rimbalzo".

"Questo gioco potrebbe essere il primo in assoluto a rompere il pulsante di condivisione del mio controller. Le sezioni che impiegano un'eternità per progredire sono le scale, le corde e le sporgenze".

"Questa non era una sessione di gioco. Questo è stato un risveglio spirituale avvolto nella fisica del lattice e del jiggle. Ho avviato il gioco, ho visto il pavoneggiamento di Eve e ho iniziato subito a respirare come un carlino a luglio".

