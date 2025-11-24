Stellar Blade si è rivelato essere il titolo single-player PC esclusivo PlayStation più venduto di sempre

HQ

Da diversi anni ormai, Sony pubblica giochi per PC, incluse le sue serie precedentemente esclusive come Horizon, God of War e Spider-Man. E potresti pensare che uno di questi sarebbe il più grande successo dell'azienda su PC, ma no.

Come probabilmente avrai capito dal titolo, in realtà è qualcos'altro che domina tra i giochi pubblicati da Sony... in particolare Stellar Blade, un titolo che ha ricevuto la maggior attenzione nell'hype pre-release per i glutei ben scolpiti del protagonista. E non stiamo parlando di piccole differenze, come il sviluppatore coreano Shift Up mostra con orgoglio il risultato in una grafica che potete vedere nel post X qui sotto.

Ci è piaciuto Stellar Blade e l'abbiamo raccomandato vivamente, e sappiamo già che il lavoro sul sequel è in pieno svolgimento. Questa volta, però, lo studio mantiene tutti i diritti da solo, il che probabilmente significa un'uscita multiformato.