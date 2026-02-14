Stellar Blade sviluppatore sembra implicare uscite per Switch 2 o Xbox

HQ

Quando Stellar Blade fu annunciato, qualsiasi discussione sul gioco si ridusse subito a chiacchiere sul sedere di Eve e sul suo guardaroba allarmante sigillato sottovuoto. Quando è finalmente uscito su PlayStation 5 nel 2024, si è scoperto che Shift Up aveva lavorato molto nel gameplay, ricevendo valutazioni costantemente alte e vendendo molto bene, con un ulteriore vantaggio al suo rilascio su PC nel 2025.

Ora sembra che Shift Up voglia ampliare il suo pubblico e rilasciare Stellar Blade a più formati, con Xbox Series S/X probabilmente il candidato più probabile, ma forse anche Switch 2. Nel più recente rapporto trimestrale dell'azienda, possiamo leggere:

"... stiamo valutando l'espansione della piattaforma oltre PS5 e PC per ampliare la portata del pubblico. Questo approccio dovrebbe sia introdurre il titolo ai nuovi giocatori sia aumentare gradualmente l'attesa per il prossimo capitolo della serie.

Prevediamo che il 2026 sarà un anno in cui più utenti sperimenteranno il titolo esistente mentre lo slancio e l'attesa crescono verso la prossima fase del franchise Stellar Blade."

Sappiamo già che il sequel di Stellar Blade sarà pubblicato come titolo multi-formato e, basandoci su questo, sembra che gli sviluppatori vogliano che i futuri fan abbiano la possibilità di godersi la prima parte prima di affrontare la seconda.

Come interpreti questo annuncio, e compreresti Stellar Blade se arrivasse a Switch 2 e/o Xbox Series S/X?