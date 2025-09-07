Stellaris si espande con Shadows of the Shroud questo settembre

HQ

Il popolare gioco di strategia 4X di Paradox Stellaris riceverà nuovi contenuti scaricabili il 22 settembre. L'espansione si intitola Shadows of the Shroud, e questa volta l'attenzione si concentra sul percorso psionico, che Paradox ha completamente rielaborato con nuove funzionalità. Ecco come lo descrivono gli sviluppatori su Steam:

"Il Piano Psionico è vasto e pieno di pericoli. Shadows of the Shroud è l'espansione definitiva per coloro che cercano di padroneggiare l'ignoto dietro il velo, offrendo una revisione completa del Sentiero dell'Ascensione Psionica. Le azioni morali, le alleanze patronali e il rischio sempre presente di un annientamento totale daranno ora forma alla tua connessione con le entità che vivono dall'altra parte.

L'espansione sarà inclusa anche nel nono season pass del gioco, che include Biogenesis, Stargazer e Infernals.

Sebbene l'aggiornamento 4.0 più recente non sia stato accolto universalmente a causa di bug e problemi tecnici, Paradox sta portando avanti il suo flusso costante di contenuti per Stellaris. I fan possono già dare un'occhiata al trailer ufficiale di Shadows of the Shroud qui sotto.