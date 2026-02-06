Le stelle della NHL partecipano all'hockey su ghiaccio maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano

HQ

L'hockey su ghiaccio sarà uno degli sport più seguiti ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che inizieranno ufficialmente questa sera con la cerimonia di apertura, anche se la competizione maschile di hockey su ghiaccio inizierà l'11 febbraio fino all'ultimo giorno del 22 febbraio. E l'evento di quest'anno sarà speciale perché, per la prima volta dal 2014 di Sochi, la NHL ha sospeso la stagione regolare per permettere alle sue stelle internazionali di partecipare alle Olimpiadi.

Il Canada ha vinto le medaglie d'oro nell'hockey su ghiaccio maschile nel 2010 e 2014, mentre Russia e Finlandia hanno vinto le edizioni 2018 e 2022 a Pyeongchang e Pechino. Ora, il Canada è di nuovo favorito tra le stelle NHL che hanno vinto più Stanley Cup e MVP NHL come Sidney Crosby (38) dei Pittsburgh Penguins e Drew Doughty (37) dei Los Angeles Kings, che potrebbero aggiungere una terza medaglia d'oro dopo aver fatto parte delle squadre del 2010 e 2014.

Giovani stelle come Connor McDavid (29) degli Edmonton Oilers faranno il suo debutto olimpico, così come Nathan Mackinnon (30) e Cale Makar (27), entrambi provenienti dai Colorado Avalanche.

Il Canada è chiaramente il paese che trae maggior beneficio dalla presenza delle stelle NHL, ma quasi tutte le nazioni saranno rinforzate dai giocatori della migliore lega di hockey su ghiaccio al mondo. Gli USA beneficeranno anche del miglior portiere NHL Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets) e dei fratelli Matthew Tkachuk dei Florida Panthers e Brady Tkachuk degli Ottawa Senators.

Solo l'Italia, tra le 12 squadre che partecipano all'hockey su ghiaccio maschile, non presenta alcun giocatore NHL ai Giochi. Tra questi ci sono Erik Karlsson dei Pittsburgh Penguins per la Svezia, Miro Heiskanen dei Dallas Stars per la Finlandia o Juraj Slafkovský dei Montreal Canadians per la Slovenia.

L'hockey su ghiaccio maschile, che si giocherà all'Arena di Hockey su Ghiaccio Milano Santagiulia e alla Milano Rho Ice Hockey Arena, inizierà l'11 febbraio, con Slovacchia contro Finlandia e Svezia contro Italia. Il Canada farà il suo debutto contro la Repubblica Ceca.

