Stephen Curry firma un redditizio contratto decennale con il marchio cinese di abbigliamento sportivo Li-Ning

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Stephen Curry, che rimane uno dei giocatori NBA più popolari, ancora attivo a 38 anni, ha firmato un nuovo contratto di sponsorizzazione con un'azienda cinese di abbigliamento sportivo, Li-Ning, dal quale guadagnerà 1,190 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni.

Curry l'ha descritta come "più grande di un affare di scarpe, più grande di una serie di punta, questa è la partnership di una vita in un video", e lo aiuterà ad aprire negozi Curry Brand in Cina e negli Stati Uniti. Il miglior tiratore di sempre in NBA segue altri atleti come Dwayne Wade e Jimmy Butler, che hanno fatto partnership con Li-Ning, mentre Klay Thompson e Kyrie Irving hanno collaborato con Anta, in un'ascesa di marchi cinesi disposti a pagare di più e offrire prodotti più economici

Per dare un'idea, secondo DrGuru, durante il precedente accordo di 12 anni di Curry con la società americana Under Armour, terminato lo scorso anno, Curry ha guadagnato 300 milioni di dollari.