Stephen Curry giocherà con il fratello Seth Curry per la prima volta nella loro carriera

Seth Curry, fratello minore di Stephen Curry, si unirà ai Golden State Warriors nella prossima stagione e i due giocheranno insieme per la prima volta nella loro carriera. Sebbene non sia ancora stato annunciato dalle franchigie, diversi punti vendita hanno riferito martedì che Seth Curry aveva concordato un contratto di un anno con i Warriors, proveniente dagli Charlotte Hornets.

A differenza di Stephen Curry (37 anni), che è l'icona dei Golden State Warriors dal 2009, vincendo quattro campionati NBA, oltre a diventare due volte MVP, Seth Curry (35 anni) ha giocato per nove diverse squadre NBA (i Warriors sarebbero la sua decima squadra) e due squadre NBA-G.

Dai Memphis Grizzlies ai Cleveland Cavaliers, dai Philadelphia 76ers ai Brooklyn Nets, passando per la squadra in cui ha trascorso più stagioni, i Dallas Mavericks, Curry non è riuscito a fare il tifo in una squadra, nonostante le sue qualità (settimo nella percentuale di tiri da tre punti nella storia della NBA, secondo tra i giocatori in attività, dietro Luke Kennard e davanti a Stephen di un solo decimo). L'anno scorso è stato il giocatore con la migliore precisione nei tiri da tre punti, il 45,6% dei tentativi oltre l'arco, ma ha segnato una media di 6,5 punti in sole 14 partenze (68 partite in totale) per gli Hornets.

Come riporta Reuters, per unirsi ai Golden State Warriors, Seth avrebbe bisogno di un accordo proporzionale in modo che la squadra rimanga entro le regole del tetto salariale.