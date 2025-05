Stephen Curry guida i Warriors alle semifinali NBA: tutte le squadre e il calendario

HQ

I playoff NBA sono finiti e le semifinali di Conference sono già iniziate, seguendo lo stesso formato: un turno al meglio delle sette partite, che inizia tra il 5 maggio e termina il 19 maggio al massimo.

Quattro squadre rimangono in ogni conferenza. A Est, non c'è stata alcuna sorpresa: le prime quattro squadre della stagione regolare sono sopravvissute ai playoff, compresi i campioni in carica dei Boston Celtics. A Ovest, il fallimento dei Los Angeles Lakers con LeBron e Doncic ha permesso ai Minnesota TimberWolves (6°) di qualificarsi, mentre i Golden State Warriors, che hanno raggiunto la settima partita contro gli Houston Rockets (vincendo 4-3) sono l'unica squadra qualificata dai play-in.

Semifinali NBA 2025 partite:

Conferenza dell'Est



Cleveland Cavaliers (1) vs. Indiana Pacers (4) - I Pacers vincono già 1-0



Boston Celtics (2) vs. New York Knicks (3) - Prima partita alle 00:01 BST di martedì 6 maggio



Conferenza Ovest



Oklahoma City Thunder (1) vs. Denver Nuggests (4) - Prima partita alle 02:30 BST di martedì 6 maggio



Minnesota Timberwolves (6) vs. Golden State Warriors (7) - Prima partita alle 02:30 BST di mercoledì 7 maggio