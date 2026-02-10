Stephen Curry mancherà l'All-Star Game domenica: la sua dodicesima scelta in 17 stagioni

HQ

La tradizionale NBA All-Star Game si svolge questa domenica 15 febbraio, celebrando la sua 75ª edizione con un ulteriore cambiamento nel formato, per compensare le grandi critiche dell'anno scorso. I tifosi (50% dei votanti), i giocatori attuali (25%) e i giornalisti (25%) hanno scelto i migliori giocatori delle Eastern e Western Conference, con Stephen Curry dei Golden State Warriors tra i primi 5 dell'Ovest, nella sua dodicesima scelta come All-Star.

Stephen Curry (che ha prodotto il film d'animazione GOAT, in uscita nelle sale questa settimana) non gioca dal 30 gennaio a causa di un infortunio al ginocchio e perderà la partita di domenica, così come i suoi prossimi compromessi (partite contro Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs questa settimana). Curry ha detto a ESPN che è ancora doloroso e che "se torno troppo presto, potrebbe peggiorare".

Tuttavia, come riportato da Reuters, Curry sta segnando una media di 27,2 punti a partita, il quinto totale più alto a partita in una sua carriera di 17 anni, nonostante abbia saltato 14 partite in questa stagione.

L'All-Star Game NBA 2026 utilizzerà un approccio parziale Team USA vs. Team World, con tre squadre (due di giocatori americani e una con giocatori internazionali) in un girone all'italiana con partite da 12 minuti. Per la prima volta dal 2004, LeBron James non è stato scelto come titolare nel voto originale, ma successivamente è stato scelto come riserva. La guardia degli Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander è stata scelta come titolare ma perderà l'All-Star match a causa di un infortunio all'addome.