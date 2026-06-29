Stephen Eustáquio qualifica il Canada per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo per la prima volta

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I co-ospitanti, il Canada, sono stati la prima nazione a qualificarsi per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo, nell'unica partita di 32 di finale giocata domenica, contro il Sudafrica. Non è stata la partita più emozionante per molti tifosi di calcio, e mancavano i gol ma non l'emozione: il Canada si è qualificato sul punto di prendere decisione, quando Stephen Eustáquio ha segnato al 92° minuto.

Eustáquio, centrocampista del Los Angeles FC in MLS in prestito dal Porto, dopo aver giocato la maggior parte della sua carriera in Portogallo (Torreense, Leixões, Chaves, Paços de Ferreira), segnò il gol vittoria da fuori area, un tiro rapido e preciso che superò il portiere Ronwen Williams, che portò il Canada a vincere per la prima volta una partita a eliminazione diretta di Coppa del Mondo, e anche la qualificazione per la prima volta agli ottavi di finale (questa fu la prima Coppa del Mondo con la partita aggiuntiva degli ottavi di finale).

Il Canada si era qualificato solo per due Mondiali prima di questo (dove si è qualificato automaticamente come co-organizzatore). Caddero nella fase a gironi in Messico nel 1986 e in Qatar nel 2022, senza mai vincere una partita. In questa edizione hanno vinto due partite, inclusa questa, qualificandosi come secondi classificati del gruppo B dietro alla Svizzera.

Le cose si complicheranno molto per il Canada, che affronterà il vincitore della partita tra Marocco e Paesi Bassi, e giocherà il loro round a 16 mach il 4 luglio a Houston. Oggi abbiamo tre ottaventi di finale della Coppa del Mondo:



Brasile vs. Giappone: 19:00 CEST, 18:00 BST



Germania vs. Paraguay: 22:30 cest, 21:30 BST



Paesi Bassi vs. Marocco: 15:00 CEST, 14:00 BST (di martedì)

