Stephen King critica i film di supereroi per la violenza sterilizzata

HQ

Sangue, violenza e morte prematura sono cose su cui Stephen King ha costruito una carriera, almeno in forma di finzione, ed è qualcosa da cui non si è mai sottratto. Lo stesso non si può dire dei film di supereroi, che sono generalmente sterilizzati e adatti alle famiglie. In una nuova intervista con The UK Times, King ha criticato la Marvel e la DC per aver troppo spesso raffigurato enormi quantità di distruzione senza alcuna conseguenza reale. Intere città possono essere rase al suolo da un cattivo, ma il pubblico raramente vede sangue o sofferenza umana.

"Se guardi questi film di supereroi, vedrai qualche supercriminale che sta distruggendo interi isolati della città, ma non vedi mai sangue. E amico, è sbagliato. È quasi, tipo, pornografico... Ho detto [per The Long Walk], se non hai intenzione di mostrarlo, non preoccuparti. E così hanno fatto un film piuttosto brutale".

King ha contrapposto questo al suo romanzo The Long Walk, che Francis Lawrence sta attualmente adattando in un lungometraggio. A differenza del genere supereroistico, questa storia non si tratterrà dalla violenza o dalla sua brutalità, proprio come è stata descritta nel libro. La trama segue una competizione distopica in cui gli adolescenti sono costretti a marciare senza fermarsi: chiunque rimanga indietro viene giustiziato. Il film è interpretato da Cooper Hoffman, David Jonsson, Judy Greer e Mark Hamill e uscirà nelle sale statunitensi il 12 settembre.

Sei d'accordo con l'opinione di King?