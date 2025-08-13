Stephen King definisce l'America di Trump "una storia dell'orrore"

HQ

Stephen King, il Re dell'Horror, le cui opere hanno terrorizzato i lettori per quasi cinque decenni, ora dice che anche la sua narrativa più oscura non può competere con la realtà della presidenza di Donald Trump. In un nuovo Q&A con The Guardian, a King è stato chiesto quale finale avrebbe immaginato per "l'America trumpiana". La sua risposta è stata schietta: impeachment.

"Penso che sarebbe l'impeachment – che, a mio avviso, sarebbe un buon finale. Mi piacerebbe vederlo in pensione, mettiamola così. Il brutto finale sarebbe che ottenga un terzo mandato e prenda completamente il controllo delle cose. È una storia dell'orrore in entrambi i casi. Trump è una storia dell'orrore, non è vero?"

L'autore, che è stato uno dei critici più accesi delle celebrità di Trump, non ha mai evitato di esprimere il suo disprezzo per il presidente. Nel corso degli anni, King si è rivolto ai social media per condividere valutazioni taglienti, definendo Trump "uno stronzo incompetente" e paragonando il suo comportamento a "un bambino viziato" incline ai capricci. Nel 2022 è andato oltre, accusando Trump di impegnarsi in un "comportamento criminale" e di tentare di ribaltare la democrazia americana per nessun motivo se non rifiutarsi di ammettere la sconfitta.

Ma la politica non è stato l'unico argomento sul tavolo durante l'ampia conversazione. King ha anche discusso del suo entusiasmo per gli adattamenti recenti e imminenti del suo lavoro, tra cui The Life of Chuck, The Monkey e il remake di Edgar Wright di The Running Man. Mentre molti presumono che King scriva pensando a Hollywood, lui insiste che non è mai così. "Scrivo solo quella che sembra una buona storia", ha detto. "Poi, qualunque cosa accada, succede".

L'intervista ha toccato anche Stranger Things, la serie di successo di Netflix spesso paragonata ai romanzi di King. Sebbene l'autore apprezzi i cenni al suo lavoro, attribuisce ai creatori Matt e Ross Duffer il merito di aver creato qualcosa di unico e loro. "Sono cresciuti con il mio materiale e hanno detto: 'Vogliamo fare qualcosa del genere'", ha osservato King. "Ma ci sono molti più Duffer Brothers che Stephen King. Va bene. Mi piace molto".

Noto per la sua capacità di fondere l'horror con un acuto commento sociale, King ha spesso utilizzato piattaforme pubbliche per pesare sulla politica americana. Le sue ultime osservazioni riaffermano un punto di vista che ripete da anni: che il mondo reale può essere più inquietante di qualsiasi incubo immaginario.

Se ha ragione o no non sta a noi deciderlo. Ma cosa ne pensate dei commenti di Stephen King?