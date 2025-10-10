Stephen King mette in guardia su Trump su X
"È così che funziona la presa di potere autoritaria. Passo dopo passo".
Stephen King è tornato sulla sua piattaforma di social media. Questa volta, per lanciare l'allarme sulle recenti azioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, avvertendo che il dispiegamento di truppe nelle principali città potrebbe segnare un passo verso il controllo autoritario.
L'ultimo post di Stephen King segue le precedenti aspre critiche all'amministrazione e al suo stile di leadership. Ora, lo scrittore dell'orrore ha suggerito che tali mosse potrebbero creare un clima in cui il voto diventa limitato, inquadrandolo come una graduale erosione delle norme democratiche.
Stephen King mette in guardia su Trump su X (8 ottobre 2025): "Truppe nelle principali città. Il prossimo potrebbe essere Trump a spiegare che il clima nazionale è "troppo pericoloso" per votare nel 2026. È così che funziona la presa di potere autoritaria. Passo dopo passo".
Naturalmente, se vuoi approfondire i dettagli, puoi farlo nel post qui sotto o al seguente link.