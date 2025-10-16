Stephen King parla dei libri in uscita in una nuova intervista: "Fuori garanzia" e "non posso dare nulla per scontato"

HQ

Dopo più di mezzo secolo a plasmare gli incubi e l'immaginazione dei lettori di tutto il mondo, Stephen King sta iniziando a contemplare il rallentamento.

In una nuova intervista con USA Today, l'autore 78enne ha ammesso di non essere sicuro di quanto ancora continuerà a scrivere, dicendo con il suo caratteristico umorismo nero: "Alla mia età, sei fuori garanzia. Non si può dare nulla per scontato".

Nonostante le sue parole di cautela, King rimane attivo come sempre. Lo scrittore ha attualmente due romanzi sulla sua scrivania: un'ultima storia con protagonista la detective Holly Gibney, l'amato personaggio di The Outsider e Holly.

C'è anche un altro tanto atteso ritorno nell'universo di The Talisman, co-creato con il compianto Peter Straub. King ha rivelato che questo terzo capitolo fungerà da collegamento tra The Talisman e la serie La Torre Nera, legando insieme decenni di narrazione.

Gli ultimi anni hanno anche visto una rinascita dell'influenza di King nel cinema e nella televisione. Ad esempio, ecco il meglio di Stephen King: sei adattamenti previsti per l'uscita nel 2025 che ogni fan di King of Horror dovrebbe guardare.

King, che è sopravvissuto all'incidente con un'auto nel 1999, dice che ora sente il bisogno di prendere le cose "un po' con cautela". Tuttavia, la sua spinta creativa non è svanita. "Potrei avere altri 10, 15 anni, ma non ci si può contare".

Per ora, continua a scrivere nelle prime ore del mattino, molto prima che il mondo si svegli. "Mi piacciono molto quelle tre o quattro ore in cui posso giocare in una sorta di mondo fantastico. È un po' bello", aggiunge.

Mentre i fan di tutto il mondo potrebbero preoccuparsi di un futuro senza nuove storie del "Maestro dell'Horror", King insiste sul fatto che non si sta ancora ritirando, ma solo consapevole del tempo. "Mi piacerebbe fermarmi prima di iniziare a fare sciocchezze", dice. "Mi sento come se avessi ancora un po' di spazio da esplorare, ma devo stare attento e non diventare noioso. Mi piacerebbe ancora sorprendere un po' le persone".

Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete leggere l'intervista completa al seguente link. Go!