Stephen King prende in giro la faccia di Trump su X

HQ

Un altro post di Stephen King su Donald Trump. Questa volta... sul suo viso. Lo scrittore ha recentemente pubblicato una critica al volto del presidente sulla piattaforma di social media X, e il post è diventato rapidamente virale.

In esso, King descrive la faccia di Trump come "la faccia gonfia e con gli occhi a sacchetto di un satiro invecchiato" e ha ottenuto oltre 4 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti in poche ore. Noto per le sue esplicite opinioni di sinistra, non ha risposto al contraccolpo.

Il commento di Stephen King riflette uno schema di post politicamente carichi che prendono di mira Donald Trump. In precedenza ha deriso gli indici di gradimento del presidente, criticato politiche come le tariffe e ha espresso sostegno ai candidati democratici.

Concentrandosi sul volto di Trump, King continua a mescolare umorismo e commento politico, tenendoci impegnati e sottolineando la sua opposizione all'attuale presidente degli Stati Uniti. Ma cosa ne pensate del suo ultimo post?