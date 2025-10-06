Stephen King risponde al fatto di essere diventato l'autore più bandito negli Stati Uniti

HQ

Stephen King, celebrato in tutto il mondo per i suoi contributi all'horror e alla narrativa, è diventato l'autore più bandito nelle scuole statunitensi, secondo un nuovo rapporto. Molte delle sue opere iconiche sono state rimosse dalle biblioteche scolastiche, spesso a causa di temi e contenuti maturi. Ora, King si è rivolto ai social media per rispondere, esortando i lettori a esplorare i suoi libri nonostante le restrizioni e sottolineando l'importanza dell'accesso alla letteratura. Cosa ne pensa? Naturalmente, anche con qualche opposizione federale, i divieti sui libri rimangono comuni negli Stati Uniti, dimostrando quanto sia diventato acceso il dibattito sull'accesso alla letteratura. Vietare i libri: un bene o un male?