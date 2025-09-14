Stephen King si scusa per aver detto che "Charlie Kirk sosteneva la lapidazione dei gay"

HQ

L'assassinio di Charlie Kirk ha fatto notizia negli ultimi giorni e molte persone lo hanno commentato. Tra questi, Stephen King, che ora ha rilasciato diverse scuse dopo aver suggerito che il commentatore conservatore Charlie Kirk aveva sostenuto la punizione biblica contro le persone gay. Il romanziere horror ha condiviso per la prima volta l'affermazione sui social media, ma in seguito l'ha rimossa, chiarendo che Kirk aveva semplicemente citato le scritture senza approvarle. King ha riconosciuto di aver fatto affidamento su un'osservazione fuori contesto e ha detto che sarebbe stato più attento in futuro. La sua ritrattazione è arrivata dopo forti critiche da parte di figure politiche, tra cui il senatore Ted Cruz, anche se le ripetute scuse di King miravano ad allentare le tensioni. Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!