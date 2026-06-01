Stephen Spielberg sull'IA: "Non credo che ci sia alcun sostituto per l'anima"

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Sono pochi i registi, se non nessuno, che possano vantare una gamma così impressionante di film iconici come Stephen Spielberg. Da Lo squalo a E.T., Jurassic Park, La lista di Schindler, Salvando il soldato Ryan e molti, molti altri (sì, sappiamo che non abbiamo nemmeno menzionato la trilogia originale di Indiana Jones).

Questo, ovviamente, lo rende particolarmente interessante da ascoltare quando si tratta di film, dato che chiaramente sa di cosa parla. Nel podcast IMO, ha affrontato il fenomeno dell'IA, che, come tutti sappiamo, è stato un argomento caldo ultimamente. Molti temono che i dirigenti di Hollywood pigri e risparmi lasceranno che l'intelligenza artificiale scriva sceneggiature in futuro, il che significherebbe che la prospettiva umana scomparirebbe.

Spielberg ammette volentieri di non sapere molto sull'IA, ma una cosa sa è che è difficile sostituire un'anima:

"Dove non amo l'IA è quando prende posizione, o c'è una sedia vuota al tavolo di uno scrittore. Ci sono sei scrittori, c'è una sedia vuota, c'è un computer davanti alla sedia vuota, ed è il settimo scrittore. Non sono disposto a sostituire, perché non credo davvero nella coscienza. Non credo ci sia alcun sostituto per l'anima. Non credo che sia un algoritmo inventabile."

Tuttavia, non è contrario all'IA e ne vede un grande potenziale in settori come la sanità e l'istruzione. Ma quando si parla di creazione artistica, crede che i computer debbano essere esclusi:

"Ma non dirmi che non ho l'antagonista giusto in questo film, non dirmi come scrivere i miei dialoghi per questo personaggio, non dirmi dove deve andare la telecamera."

I prossimi anni saranno entusiasmanti mentre vedremo come l'industria cinematografica utilizza l'IA nella realizzazione cinematografica e, a lungo termine, come potrà essere utilizzata nel modo migliore possibile.